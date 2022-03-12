أعلن الاتحاد الأوروبي، عن اجتماع أكثر من 60 امرأة من القيادات النسائية الأفغانية لإطلاق منتدى منظم حول دور المرأة الأفغانية في المناقشات الجارية بشأن مستقبل أفغانستان.

وخلال المنتدى، الذي قام بتيسيره الاتحاد الأوروبي، اتفق المشاركون على أن هذه هي بداية عملية طويلة تهدف إلى ضمان مشاركة المرأة النشطة والهادفة في الحوار الجاري حول التطورات الحالية ومستقبل أفغانستان .. وفقا لبيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي.

وكخطوة أولى، أشارت النساء إلى ضرورة تحديد استراتيجيات تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتوجيه رسائل واضحة وموحدة إلى جميع أصحاب المصلحة السياسيين، في كل من أفغانستان وخارجها. وأكدن أيضا ضرورة اعتبار المرأة شريكة على قدم المساواة في أي عملية تتعلق بأفغانستان، والسماح لها بالتحدث نيابة عن نفسها وتمثيلها.

وأخيرًا، أبرز بيان الاتحاد الأوروبي: أن المنتدى، الذي تقرر عقد اجتماعه القادم بعد شهر رمضان المبارك، يعد بداية لحوار يعكس مشاركة الاتحاد الأوروبي في منح النساء فرصة متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في أفغانستان.