مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، تظهر مجموعة من الدراسات الجديدة أن حوالي ثلث الأطفال الأمريكيين في الصفوف الدنيا يفتقدون لمعايير القراءة، بزيادة كبيرة عن فترة ما قبل الوباء، وفقا لما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز))

وقالت الصحيفة في تقرير لها "لقد تأثر الأطفال في كل مجموعة ديموغرافية، لكن الأطفال السود واللاتينيين، وكذلك أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الإعاقة والذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية، قد تأثروا بشكل أكبر".

وفي فيرجينيا، تراجعت مهارات القراءة المبكرة إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما هذا الخريف. وفي منطقة بوسطن، تم تحديد 60 بالمائة من الطلاب في بعض المدارس عالية الفقر بأنهم معرضون لخطر مشاكل القراءة بشكل كبير، وهو ما يمثل ضعف عدد الطلاب قبل الوباء، وفقا للتقرير.

وقالت الصحيفة في مقال جاء تحت عنوان" إنذار: الأطفال متخلفون بشكل حاد في القراءة" إن "أزمة محو الأمية لم تبدأ مع الوباء. في عام 2019، أظهرت نتائج الاختبارات الوطنية والدولية ركودا أو تراجعا في الأداء الأمريكي في القراءة واتساعا في الفجوات بين أصحاب الأداء العالي والمنخفض".

وأضافت أن الأسباب متعددة الأوجه، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى نقص المعلمين المدربين على الصوتيات والوعي الصوتي-- المهارات الأساسية لربط أصوات اللغة الإنجليزية المحكية بالحروف التي تظهر على الصفحة، مشيرة إلى أن "الوباء زاد من تفاقم هذه المشكلات".