أظهر تقرير صناعي نموا قويا في سوق الهواتف الذكية بالصين خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 40ر0 في المئة، على أساس سنوي، لتسجل 87ر30 مليون وحدة.

وأشارت نتائج التقرير الذي أصدرته شركة "سي آي إن إن أو"، للأبحاث والاستشارات، إلى أنه على أساس شهري، ارتفع حجم مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 6ر38% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتصدّرت شركة "أوبو" حجم المبيعات بارتفاع نسبته 6ر42 في المئة، في كانون الثاني/يناير مقارنة بالشهر السابق عليه، تلتها"فيفو"، بارتفاع نسبته 8ر55 في المئة، بحسب التقرير.

وحافظت شركة "أونر" على زخم النمو حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9ر242 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مسجلة معدل النمو الأكبر على أساس سنوي بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

أما شركة "آبل"، فقد جاءت في المركز الرابع بزيادة في المبيعات بلغت 4ر11 في المئة على أساس سنوي، تلتها "شياومي".