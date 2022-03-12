أطلقت الحكومة الفيدرالية الألمانية موقعا إلكترونيا جديدا يجمع معلومات مشتركة بين الإدارات حول موضوع الهيدروجين والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وفرص التمويل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية، أن المكتب التجريبي للهيدروجين، يقدم نصائح مستهدفة حول تشجيع الابتكارات والاستثمارات في قطاع الهيدروجين، مشيرا إلى أن الهيدروجين سيلعب دورًا مهمًا في انتقال الطاقة ويمكن استخدامه بعدة طرق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تتوافر بالفعل تدابير تمويل مختلفة في العديد من الإدارات.

وأوضح أن المكتب التجريبي يقدم المشورة والخدمات للشركات والمؤسسات المهتمة بالتمويل.

يذكر أن الموقع المركزي هو إجراء مصاحب للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين (NWS) ، حيث أنشأت الحكومة الفيدرالية إطارًا لتطوير اقتصاد الهيدروجين في يونيو 2020. يمكن أيضًا العثور على محتوياتها والتدابير الملموسة لخطة العمل المرتبطة بها على موقع الويب.