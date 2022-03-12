طقس الجمعة صافٍ وخالٍ من الغبار العالق

رياح الحسوم تنتهي الخميس و«برد العجوز» آخر مارس

«بياع الخبل عباته» يدخل 25 مارس.. والمؤشرات تدل على فساد هذا البرد وعدم دخوله في هذه السنة

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق لـ «الأنباء» إنه مع منتصف الأربعاء المقبل 16 مارس تتكون حالة في الطقس قليلة الحدوث في منطقة شبه الجزيرة العربية وهو مركز مرتفع جوي عالي الارتفاع تبلغ قوته بين 1022 - 1024 مليبار في أقصى شمال شبه الجزيرة العربية ويقابله في نفس الوقت منخفض جوي تبلغ قوته بين 1006 - 1008 مليبار متمركز في أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية ويكون مركزه تقريبا في شمال سلطنة عمان.



وأضاف: هذه الحالة وتمركزها في شبه الجزيرة العربية تؤدي الى عدم الاستقرار في الطقس وتؤدي الى هبوب رياح شمالية نشطة تتجاوز سرعتها قليلا 30 كم/ساعة مثيرة الغبار العالق والخفيف، ولكن هذه الرياح الشمالية تثير الأتربة والغبار في المناطق المكشوفة وتبدأ تأثيرات هذا الطقس في حالة عدم الاستقرار مع بداية هذا الأسبوع.



وتابع: نلاحظ قوة تأثيرها خلال الأيام المقبلة، وخصوصا الأربعاء والخميس، حيث تتطاير الأتربة ويظهر الغبار العالق، ولكن هناك احتمالا كبيرا أن تخف سرعة الرياح الشمالية مع دخول يوم الجمعة المقبل، ويتوقع أن يكون الجو في هذا اليوم صافيا وخاليا من الغبار العالق.



وأوضح المرزوق أنه فلكيا لا نزال نخضع لفترة رياح الحسوم والتي من المتوقع أن تنتهي الخميس المقبل، كما أنه مضى فترة الأسبوع منذ أن دخلت فترة برد العجوز، والمتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الجاري، حيث يسبق نهاية برد العجوز البرد المشهور والذي يتساءل عنه كثير من الناس، وهو برد «بياع الخبل عباته» والذي يدخل في يوم 25 مارس وتدل كثير من المؤشرات على فساد هذا البرد وعدم دخوله في هذه السنة.