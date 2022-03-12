قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها ما وصفها بأنها أكبر خسائرها منذ عقود.

وأضاف زيلينسكي أيضا أنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وحث زيلينسكي روسيا، في كلمة بثها التلفزيون، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.