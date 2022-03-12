أغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة



قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 271 لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وذلك تطبيقا لما ورد في المادة 8 من مرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.



وأشار المزرم في بيان صحافي اليوم الى ان المادة 8 من مرسوم المحافظات نصت على ان الموارد المالية للمحافظة تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية والهبات او التبرعات التي يقبلها المحافظ وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.



وبين المزرم ان المحافظات في الكويت تقوم بالعديد من الانشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية بدعم من الافراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف خدمة سكان المناطق التابعة للمحافظات والنهوض بالخدمات المقدمة، مبينا ان قرار مجلس الوزراء بوضع الضوابط يهدف الى ضمان عدم حصول مقدمي الهبات او التبرعات على اي مزايا او اولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظات، كما يحقق رقابة على المنح النقدية والهبات العينية، وذلك ضمانا للتصرف بها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة.



وردا على سؤال حول السماح بقبول الهبات والتبرعات من الخارج للمحافظات، اوضح ان المحافظات تقوم بأنشطة وفعاليات مشتركة مع مدن ومحافظات في الدول الشقيقة والصديقة، لافتا الى ان اغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن بنودها تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة، وحيث ان مثل هذه الاتفاقيات تنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الاطراف، فإن مجلس الوزراء ارتأى وضع ضوابط لها.



وأوضح ان ضوابط قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الافراد او مؤسسات المجتمع المدني بشأن تطوير المحافظات ستتم وفق مجموعة من الشروط التي تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، على ان يكون الهدف من التبرع مشروعا ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الاسلامية.