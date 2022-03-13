صدر عن منتدى المعارف في بيروت كتاب جديد لتيسير التريكي ومصباح كمال بعنوان «المرأة في قطاع التأمين العربي: حوارات».



والكتاب هو عبارة عن سلسلة من الحوارات أجراها التريكي وكمال مع 11 سيدة يشغلن مواقع قيادية في شركات تأمين وإعادة تأمين عربية أو شركات وساطة عالمية.



وتتضمن باقة المحاورات، مع حفظ الألقاب، أفراح الجعبدي (اليمن)، إيمان دشتي (الكويت)، عالية حلمي (مصر)، فتوح الزياني (البحرين)، لمى صويص (الأردن/ الإمارات)، لمياء بن محمود (تونس)، هيفاء شمعون عيسى (العراق)، مريم عمران الورفلي (ليبيا) مريم سعود (سوريا)، نادية صالح (مصر/الإمارات) ووداد بلهوشات (الجزائر).



وفي الحوارات التي يتضمنها الكتاب لا يتطرق التريكي وكمال إلى الشأن التأميني أو إلى القضايا والتحديات التي تشغل بال العاملات/ العاملين فيه، عوضا عن ذلك فإنهما مهمومان بوضع المرأة من منظور المساواة (الجندرية) وبحاجات المرأة الخاصة المرتبطة بدورها الفسيولوجي كمنتجة للحياة ومربية للأجيال، وما يطرحه هذا الدور من تحديات عليها في مسيرتها المهنية. من الواضح أن التريكي وكمال يأخذان وضعية الحياد في الحوار. فهما لا يعقبان على الإجابات وما تتضمنه من آراء تاركين للمحاورات مطلق الحرية في التعبير بأمانة عن أنفسهن.