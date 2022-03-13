رائد الهقهق: نعمل في «برقان» على تعزيز تجربة عملائنا.. وتصميم حلول شاملة ذات قيمة مضافة

صممنا «كنز» بحرص ودقة لتحسين عروضنا وإضافة مزايا فريدة لفرص العملاء للفوز بجوائز أكبر

الحساب يؤكد إيماننا بأهمية تعزيز ثقافة الادخار بالكويت.. ومكافأة العملاء على مدخراتهم

ناصر القيسي: نعيش مرحلة مميزة للغاية برحلة تطوير الخدمات المصرفية للأفراد داخل بنك برقان

إطلاق «كنز» الخطوة الأولى بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الفريدة والمبتكرة للعملاء

نجتهد لنضمن لعملائنا تجربة فريدة ومميزة.. ونثق بأن منتجاتنا وخدماتنا ستعزز تجربتهم المصرفية



أطلق بنك برقان حساب السحب الجديد «كنز» بجوائز استثنائية تتجاوز قيمتها 2.3 مليون دينار في سحوبات شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية، حيث تم تطوير حساب «كنز» كبديل لحساب «يومي»، في خطوة اتخذها بنك برقان تماشيا مع حرصه المستمر على تحسين عروضه ومكافأة عملائه بتجارب تغير حياتهم من خلال فرص أكبر للفوز بجوائز أكثر وأفضل.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن جوائز السحوبات الـ 5 لحساب كنز تشمل جائزة سحب سنوية وقيمتها 1.5 مليون دينار، والتي ستكون من نصيب رابح محظوظ واحد، وسوف يحصل الفائز في السحب النصف السنوي على 350 ألف دينار، في حين يقدم السحب الربع السنوي جائزة بقيمة 25 ألف دينار لـ 4 رابحين سنويا.



ويحصل كل من الـ 20 فائزا شهريا بجائزة السحب الشهري على 1000 دينار، ويعزز حساب «كنز» فرص العملاء في الفوز بجوائز نقدية قيمة من خلال السحب الأول من نوعه الخاص بالفروع الذي يتم من خلاله اختيار فائز واحد سنويا من كل من الـ 30 فرع بجائزة نقدية قدرها 5 آلاف دينار من كل فرع، وبهذا يصل عدد الرابحين إلى أكثر من 275 رابحا سنويا.



كما يخصص حساب كنز السحب الربع السنوي للعملاء الأوفياء الذين يحافظون على رصيد يتجاوز 5 آلاف دينار، بمن فيهم عملاء «برميير» وعملاء «الخدمات المصرفية الخاصة»، من أجل تحسين تجربتهم المصرفية مع المزيد من المكافآت وفرص الفوز بجوائز مميزة.



جدير بالذكر، أن حساب «كنز» من بنك برقان متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بأي من العملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني، بحد أدنى 200 دينار أو ما يعادله، وتزداد فرص العملاء في الفوز بإحدى الجوائز كلما زادت قيمة الإيداع في حسابهم.



تعزيز تجربة العملاء



وتعليقا على إطلاق حساب «كنز»، قال نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت رائد عبدالله الهقهق: «نعمل باستمرار في بنك برقان على تعزيز تجربة عملائنا، ليس فقط من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ومالية مميزة، ولكن أيضا عبر تصميم حلول شاملة ذات قيمة مضافة فريدة ومزايا كبيرة ومتنوعة. وقد قمنا في هذا السياق بتصميم حساب كنز بحرص ودقة لتحسين عروضنا وإضافة مزايا فريدة من خلال زيادة فرص العملاء للفوز بجوائز أكبر وأكثر تغير حياتهم. ويدعم حساب كنز إيماننا بأهمية تعزيز ثقافة الادخار في الكويت وتشجيعنا لها من خلال تقديم فرصة لعملائنا للتوفير أكثر ومكافأتهم على مدخراتهم».



رحلة التطوير



من جانبه، قال رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان ناصر محمد القيسي: «نحن في مرحلة مميزة للغاية في رحلة تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك برقان وإطلاق حساب كنز هو الخطوة الأولى في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الفريدة والمبتكرة التي نعمل عليها. نحن نجتهد أولا وبالأساس لنضمن لعملائنا تجربة فريدة ومميزة وأنا متأكد من أن منتجاتنا وخدماتنا التي تتطور باستمرار ستعزز تجربتهم المصرفية الشاملة».



يواصل بنك برقان العمل على الارتقاء بتجربة عملائه المصرفية باتباع خارطة طريق استراتيجية تركز على الابتكار والتطوير في مختلف منتجات وخدمات البنك. للمزيد من المعلومات حول حساب كنز والسحوبات يمكنكم زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز الاتصال على 1804080، أو زيارة موقع بنك برقان. www.burgan.com.



مركز ريادي



منذ تأسيسه في عام 1977، ركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية، ويحتل بنك برقان مركزا رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.



ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».



استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



جوائز وشهادات مرموقة



ويعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.



حصل البنك على شهادة «ISO/ IEC 27001 2013» لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة «ISO 9001 2015» المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي.



ويتميز البنك أيضا بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة 20 عاما متتالية، بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



حساب «كنز».. في أرقام



٭ تم تطوير حساب «كنز» بديلاً لحساب «يومي».. لتحسين عروضه ومكافأة عملاء البنك.



٭ 2.3 مليون دينار مجموع الجوائز.. في صورة سحوبات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.



٭ 1.5 مليون دينار جائزة سحب حساب «كنز» السنوية لرابح واحد محظوظ.



٭ 350 ألف دينار جائزة السحب النصف السنوي لحساب «كنز».



٭ 25 ألف دينار جائزة السحب الربع السنوي لحساب «كنز».. تقدم لأربع رابحين سنوياً.



٭ 1000 دينار جائزة لـ 20 فائزاً شهرياً ضمن السحوبات الشهرية لحساب «كنز».



٭ 5 آلاف دينار جائزة تقدم لفائز واحد سنوياً ضمن السحب الأول من نوعه الخاص بالفروع.



٭ 275 رابحاً سنوياً عدد الرابحين في سحوبات حساب «كنز».