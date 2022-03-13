بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عقدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، حدثا فنيا اجتماعيا لمجموعة من النساء من مختلف مناحي الحياة سمح لهن بالتعبير عن أنفسهن من خلال الرسم، والتواصل مع الآخرين بحضور مجبل الأيوب - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي وناظم يوسف الغبرا- مدير أول، العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo الكويت. وجاءت هذه الفعالية بالتنسيق مع سفارة سريلانكا في الكويت وأقيمت في مقرها، وكان بالشراكة مع شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، من خلال اتفاقية مشتركة وقعت في نوفمبر 2020، تتضمن تطبيق MyOoredoo، حيث يتيح التطبيق لعملاء وأعضاء برنامج نجوم التبرع بنقاطهم للمنظمة الدولية للهجرة لدعم أنشطة التماسك المجتمعي ودعم العمال المهاجرين.



وقال مجبل الأيوب - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت: يعتبر تمكين المرأة أمرا ضروريا للتنمية الشاملة للمجتمعات والدول ككل. وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم النساء من خلال تزويدهن بفرص متساوية حتى يدركن هويتهن الكاملة وقوتهن في مختلف مجالات الحياة. وفي الكويت، نرى قائمة طويلة من النساء اللواتي لهن أدوارا قيادية فعالة في المجتمع وهذا شيء نفخر به، في Ooredoo الكويت، نتخذ خطوات جادة تتيح لجميع النساء العمل في بيئة آمنة ومحفزة، ما يسمح لهن بالتطور والتقدم على جميع المستويات، مهنيا وشخصيا واجتماعيا وعاطفيا وجسديا.



من جانبه، قال مازن أبوالحسن - رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت: من المهم إدراك أن النساء بما في ذلك المهاجرات، لهن أيضا عوامل قوية وقيادية في أسرهن ومجتمعاتهن، وعلى المستويين الوطني والدولي، حيث يوفرن الموارد لعائلاتهن، ويسهلن الهجرة، ويتكيفن أثناء النزوح. يعد استخدام المساهمات وضمان مشاركة جميع الأجناس أمرا أساسيا لمعالجة آثار تغير المناخ والكوارث والتأكد من أن أي حلول تعتمد على قدرات ومعارف ووجهات نظر المرأة، وتقاسم المنافع المتبادلة بين الجنسين، وتمكين المرأة لتكون عاملا فاعلا في التخفيف تغير المناخ ومتابعة استجابات التكيف.



وأضاف: التعبير عن طريق الفنون نشاط تربوي واجتماعي وثقافي. يمكن أن يكون للنشاط القائم على الفن تأثير إيجابي على العديد من جوانب. يسعدنا تنظيم هذا النشاط مع السفارة السريلانكية من خلال برنامج نجوم من Ooredoo.



وتكرس الأمم المتحدة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام للاحتفال بالمشاركة الفعالة والدور الذي تلعبه المرأة في مجتمعاتنا. موضوع هذا العام هو «المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام»، مع الاعتراف بمساهمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللواتي يقدن مهمة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستجابة له، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.



بدوره، قال محمد جوهر سفير سريلانكا في الكويت: يشرفنا العمل والاحتفال بهذا اليوم المهم للغاية مع المنظمة الدولية للهجرة وشركة Ooredoo الكويت. يسعدني أن أشير إلى أن النساء السريلانكيات، جنبا إلى جنب مع الرجال، يمارسن حق الانتخاب العام منذ عام 1931، والوصول إلى التعليم المجاني منذ عام 1945 مما ساهم بشكل كبير في تمكينهن. نحن في السفارة في الكويت، سعداء للغاية بمساهمة نسائنا في الكويت وكذلك في سريلانكا. لقد عملنا بلا كلل مع السلطات الكويتية وشركائنا الدوليين في معالجة جميع الأمور المتعلقة بتمكين المرأة ونحن ملتزمون ببذل المزيد.