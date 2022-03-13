أعلنت شركة زين الكويت عن اختيارها لشركة Cisco لإطلاق تقنية الجيل الخامس المستقلة 5G SA، والتي ستقدم من خلالها قيمة كبيرة لخدماتها الموجهة لقطاع الأعمال.



وذكرت الشركة أن الإعلان عن هذا التعاون قد أتى على هامش مشاركة زين في المؤتمر العالمي للجوال GSMA MWC 2022 في برشلونة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، ونائب رئيس تجربة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في Cisco أديل ترومبيتا، ونائب رئيس تجربة العملاء لمزودي الخدمة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في Cisco ماريو سيباستيان ميغيل، والمدير التنفيذي لمزودي الخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Cisco محمد طنطاوي.



ويعتبر المؤتمر العالمي للجوال التابع للاتحاد الدولي للاتصالات المتنقلة (GSMA) الحدث الأكبر من نوعه في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا، وركز هذا العام حول عدد من المجالات التقنية أبرزها تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها.



وتشكل حركة الجيل الخامس 5G الخاصة بزين الكويت حاليا ما يفوق 40% من إجمالي حركة شبكتها اللاسلكية، مما يضعها في المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي من ناحية نسبة إطلاق الخدمة، وتعتبر شركة زين الكويت واحدة من شركات الاتصالات الأكثر ريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي في مقدمة الشركات التي تقود الابتكار في المنطقة كونها أول مشغل اتصالات يطلق خدمات الجيل الخامس 5G تجاريا في الشرق الأوسط.



وتدرك زين أن تقنية الجيل الخامس المستقلة 5G SA هي مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تسمح لها بالوصول إلى كامل قدراتها من خلال زيادة نطاق التغطية ووضع حجر الأساس للتطبيقات التي تستغل سرعتها الهائلة وقلة سرعة استجابتها، وتقود زين سوق الاتصالات الكويتي بتطويرها المستمر لتكنولوجيا الجيل الخامس، ويأتي نجاحها نتيجة لهدفها الاستراتيجي المتمثل في تقديم خدمات الجيل الخامس 5G الأكثر تطورا للمستخدمين في الكويت.



وتمكن تقنية الجيل الخامس المستقلة 5G SA التي توفرها Cisco من تقديم العديد من حلول الشبكة كخدمة (NaaS) التي تعمل عبر السحابة بناء على استخدامات نماذج الأعمال، مما يسمح لعملاء زين الحصول على قدرات الشبكة والتحكم بها من غير الحاجة لصنع أو تملك أو صيانة شبكاتهم الخاصة وبنياتها التحتية، حيث ستقدم تقنية 5G SA الجديدة من Cisco لزين إمكانية الاستفادة من مميزات الأمن المصممة كقيمة مضافة لتقديمها لسوق الأعمال.



وفي تعليقها على التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: نقوم اليوم بأخذ خطوة ذات أهمية كبرى في رحلتنا للجيل الخامس، ونتطلع لتقديم المزيد من التجارب المثرية لعملائنا الأفراد وعملاء الأعمال، فنحن نسعى للمساهمة في تسريع رؤية الكويت للجيل الخامس لتقديم قيمة مضافة للمجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين تجربة عملائنا في الكويت من خلال الاستفادة من أحدث التطورات التي تشهدها تكنولوجيا 5G.



وقال نائب الرئيس لشؤون مزودي الخدمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Cisco آدم ماكهايل: تفخر Cisco بأن تلعب دورا في مساندة زين الكويت في تطوير وابتكار تقنيات شبكتها، وذلك من خلال توفير خدمات الجيل الخامس لعملاء الأعمال وحلول إنترنت الأشياء المصممة خصوصا لخدمة احتياجاتها، وستسمح تقنية الجيل الخامس المستقلة 5G SA الخاصة بنا لزين بتقديم خدمات 5G لعملائها تتسم بسعات كبيرة وسرعات استجابة قصيرة مع ضمان الأمن وتقديم قيمة مضافة لهم في نفس الوقت.