

يشارك بنك وربة في المعرض الوظيفي الثالث والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من تاريخ 13 حتى 14 مارس الجاري.



وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرص البنك على رعاية وتطوير الطاقات الشبابية لاسيما الوطنية منها من خلال توفير فرص العمل ومساعدتهم على تحديد مساراتهم الوظيفية عن طريق تعريفهم بطبيعة العمل في البنك والرد على استفساراتهم سواء الخاصة ببنك وربة أو بالقطاع المصرفي بشكل عام وذلك لتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي.



وصرح براك النكاس مدير تنفيذي إدارة المكافآت والتوظيف في بنك وربة بأن هذه المشاركة تعد فرصة ليست فقط للطلبة وحديثي التخرج، بل أيضا فرصة لبنك وربة لمعرفة توقعات وتطلعات الجيل القادم المتجددة لسوق العمل، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات المستمرة في سوق العمل للحفاظ وتعزيز مكانة البنك في شتى النواحي من خلال الاستثمار والتطوير في رأس المال البشري وصقل الطاقات الشبابية.



وأضاف أن بنك وربة كان ومازال سباقا في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ورفع نسبتها في البنك، حيث بلغت نسبة الكويتيين العاملين نحو 78%، مضيفا أن استثمار الطاقات الشبابية الكويتية هو استثمار وطني تنفيذا لرؤية الكويت 2035.