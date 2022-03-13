سماح جمال



تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي حسين الموسى، تنطلق الليلة الدورة الـ13 لمهرجان أيام المسرح للشباب على خشبة مسرح الدسمة، وذلك بعد ان توقف بسبب انتشار جائحة كورونا، والمهرجان يستمر حتى 20 الجاري وتشارك فيه (5) عروض مسرحية تتنافس على (13) جائزة، والجائزة الكبرى تحمل اسم الفنان الراحل خالد النفيسي رحمه الله، وذلك تقديرا لعطائه الفني الكبير.



سيتصدى لحفل الافتتاح المخرج علي البلوشي وسيقدمه المذيعان عبدالله مال الله واسرار السعيد، ويتضمن حفل الافتتاح عرضا مسرحيا بعنوان «رسالة» من اخراج محمد المزعل، وتنطلق العروض المسرحية الرسمية الثلاثاء المقبل في مسرح الدسمة، وتعقبها حلقات نقاشية على العروض تقام في قاعة الندوات بمسرح الدسمة.



وفي هذا الصدد، اقام المركز الاعلامي للمهرجان مؤتمرا صحافيا امس الاول بحضور الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب وقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف في الهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي ورئيس المهرجان محمد المزعل، وتصدى لادارة المؤتمر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري، حيث اكد من خلاله الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب وقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف في الهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي على اهمية المسرح كونه وسيلة لتعزيز التواصل بين الشباب، وأداة لتمرير الثقافة بأشكال مبتكرة وهدف متكامل يوضح ما نرغب في الوصول إليه، كما يؤثر المسرح في تنمية الوعي وتطوير الملكات للفرد والمجتمع، ويعد من أقوى الأدوات المساعدة على التغيير والتفكير، مؤكدا انه حالة ذات طابع مميز، يساعد على ترسيخ الهوية الوطنية، ويسعى الى استباق وحل المشكلات المجتمعية.



ومن جانبه، قال رئيس المهرجان ورئيس فرقة الشباب محمد المزعل إن الهئية العامة للشباب كانت حريصة جدا على عودة مهرجان «أيام المسرح للشباب» هذا العام، لما له من مكانة مرموقة في الساحة المسرحية، واصفا مخرجات المهرجان بـ«ماكينة» لدعم وتوزيع المواهب الشبابية سواء في المهرجانات الأكاديمية أو الأعمال التجارية والتلفزيونية.



واضاف: تعتبر هذه الدورة الجديدة استثنائية خصوصا من بعد انقطاع عامين، حيث تعودنا في الدورات السابقة من المهرجان على أن تكون هناك باقة من المكرمين، تقديرا لما حققوه من إنجازات. مستدركا: «لكن، وبسبب ضيق الوقت في التحضير للمهرجان، فلن يكون هناك مكرمون، وأساسا لم تكن هناك أعمال أو مهرجانات مسرحية خلال العامين الماضيين، حتى نكرم نجومها، عدا بعض الأسماء التي سيتم تكريمها لأسباب سأكشف عنها لاحقا».



وتطرق المزعل إلى انشطة المركز الإعلامي الذي يرأسه الزميل مفرح الشمري، كاشفا عن إقامة ندوات عدة لاستضافة عدد بارز من المسرحيين، بدءا من ندوة «مشروع المبادر المحترف» الذي تتبناه الهيئة العامة للشباب، وذلك مساء أمس السبت، بالإضافة إلى ندوة عن «مشروع المسرح الجوال» يقدمها محمد العنزي اليوم، كما يستضيف المركز يوم غدا 14 الجاري الأستاذة نورة القملاس للحديث عن «مشروع حكاية موسيقى 2»، فضلا عن استضافة كل من الفنان عبدالعزيز المسلم والمخرج عبدالله عبدالرسول يوم الثلاثاء 15/3 للتحدث عن مرور 40 عاما على تأسيس مسرح الشباب.



وتابع قائلا: «في يوم الأربعاء 3/16 يستضيف المركز المخرج علي البلوشي للتحدث عن تجربته المسرحية في عرض (الطابور السادس) الحائز على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الأخيرة. أما يوم الخميس 3/17 فهناك ندوة للحديث عن دور الإبداع الشبابي (القصة والرسم)، في حين تقيم اللجنة الفنية للمهرجان يوم الجمعة 3/18 ندوة للتحدث عن اختيار النصوص وتقييم العروض المشاركة، ليختتم المركز الإعلامي فعالياته يوم السبت 3/19 بتكريم المشاركين من الجهات الإعلامية والمتطوعين».



وعن مشاركة كوكبة من خريجي قسم النقد والأدب المسرحي في المهرجان، أوضح أن الفكرة جاءت من رئيس المركز الإعلامي مفرح الشمري ولاقت ترحيبا ومباركة من الجميع، حيث سيشارك المميزون منهم في تقديم قراءة نقدية للعروض المتنافسة عبر النشرة الإعلامية للمهرجان وفي الصحف، إلى جانب مشاركتهم في الندوات النقاشية.



بدوره، أعرب رئيس المركز الاعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري عن سعادته بعودة مهرجان «أيام المسرح للشباب» بعد عامين من التوقف إزاء جائحة كورونا، معبرا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره للهيئة العامة للشباب، لدعمها الدائم للمواهب الشابة، فضلا عن الاحتفاء بالفنان خالد النفيسي كشخصية للمهرجان وتسمية الجائزة الكبرى باسمه، نظرا لتاريخه الطويل والحافل في إثراء الحركة المسرحية والدرامية في الكويت.



ولفت الشمري إلى أن عودة المهرجان تشكل مصدر فرح للشباب، لأنه أفرز الكثير من المواهب التي أضحت بعد ذلك نجوما في عالم الفن، في مجالات شتى، التلفزيون والمسرح وحتى السينما.