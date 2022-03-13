القاهرة - محمد صلاح



خرجت عدد من نجمات الفن من سباق رمضان المقبل، وحصلن على إجازة الفترة القادمة ما بين من اختارت خصام الدراما والتفرغ للسينما، وأخريات قررن الاستجمام والاعتذار عن كل الأعمال، ومنهن من خرجت عن السباق رغماً عنها.



«الأنباء» رصدت ابتعاد بعض النجمات عن الدراما وأسبابهن:



طلبت الفنانة درة من المخرجين وشركات الإنتاج عدم إرسال أي أعمال فنية لها الفترة الحالية لأنها في إجازة من الأعمال الفنية حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، وقد اعتذرت عن تصوير فيلمين ولم تتعاقد على أي عمل فني جديد حتى الآن، بعد أن انتهت من تصوير مسلسلها «المشرحة» في لبنان المقرر عرضه على احدى المنصات الإلكترونية.



كما خرجت الفنانة منى زكي من السباق الرمضاني بمسلسل «لام شمسية» بعد قرار تأجيل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل انسحابها من موسم المسلسلات المصرية لرمضان المقبل، وأنه سيتم تصويره يونيو المقبل على أن يعرض في موسم رمضان 2023. وفاجأ هشام جمال منتج مسلسل «عالم موازي» بطلة العمل الفنانة دنيا سمير غانم بخروج المسلسل من سباق رمضان، ووقف استكمال التصوير لانشغاله في عمل آخر بطولته مع ليلى زاهر، ما أثار غضب دنيا.