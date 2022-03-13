هادي العنزي



يصل مساء اليوم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات، بعد ختام معسكره التدريبي في العاصمة الكرواتية زغرب، إذ خاض 4 مباريات ودية، منها التعادل مع بطل سلوفينيا نادي زينك سيلجي 3-3، فيما اختتم معسكره بفوز ساحق على نادي فرينيكا السلوفيني 8-2.



وجاء معسكر «الأزرق النسائي» تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت 15 مايو المقبل، وبطولة دول غرب آسيا المزمع إقامتها في السعودية يونيو المقبل.



وأشادت مدربة منتخبنا شهرزاد مظفر بالالتزام الكبير من قبل جميع اللاعبات والروح العالية التي أظهرنها خلال المباريات الودية، والتدريبات اليومية التي توزعت على فترتين صباحية ومسائية، مضيفة: «حرصت على تجربة جميع اللاعبات المختارات للمنتخب، وإعطائهن الفرصة على قدر المساواة، لتقديم النسخة الأفضل لقدراتهن الفنية والبدنية خلال المعسكر، وقد سعدت بالتطور الملحوظ لمستواهن الفني، مما يعد بنتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة. وقد جاءت المباريات الودية بالفائدة المرجوة، بعدما لعبنا مع فرق أوروبية متطورة، مما أثرى الخبرات التراكمية للاعبات».