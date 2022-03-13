هادي العنزي



اقترب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد ما تفوق على نظيره القادسية 102-85، ليصبح على مقربة من فوز ثالث وأخير للتأهل، فيما فاجأ الجهراء نظيره كاظمة بعدما تفوق عليه 84-79 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليتعادل الفريقان بفوز واحد لكل منهما.



ويقام الدور قبل النهائي للدوري الممتاز بنظام «بلاي أوف»، بحيث يتأهل الفائز في 3 مباريات من إجمالي 5 متاحة.



وتقام مساء اليوم ثالث المواجهات، حيث يلتقي الكويت بالقادسية في الـ5:30 مساء، ويتبعها بمواجهة نارية تجمع كاظمة بالجهراء في الـ7:30 مساء على صالة الاتحاد، ويأمل الكويت بحسم تأهله لنهائي الدوري، فيما ستكون مواجهة «الجهراوية»و«الكظماوية» مفتوحة على مصراعيها.



إلى ذلك، فاز فريق جامعة الخليج على نظيره فتيات العيون 67-10 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة لأولى لدوري كرة السلة للسيدات في نسخته الثانية.



وفي المباراة الثانية، تغلبت سيدات القرين على نظيراتهن بنادي سلوى الصباح 87-32، ليحصد القرين وجامعة الخليج أول نقطتين في البطولة.



ويقام دوري السيدات بنظام القسمين، على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور قبل النهائي، حيث يلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، للتأهل إلى المباراة النهائية، وقد جاءت بداية دوري السيدات ناجحة بفضل الإعداد الجيد للجنة النسائية في اتحاد كرة السلة برئاسة فاضل الداود وتعاون جميع لجان الاتحاد.