وفقا لخبراء التغذية، الأشخاص الذين يعانون من نقص البروتين في أجسامهم، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. وتشير د.يلينا شيتينينا، اختصاصية الغدد الصماء إلى أنه «إذا كان البروتين الحيواني قليلا في النظام الغذائي للشخص، فإن منظومة المناعة ستعاني من الضعف، لذلك يصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض معدية مختلفة فيروسية وغير فيروسية، لأن البروتين النباتي غير مكتمل، ولا يوفر حماية جيدة. كما أن فيتامينات مجموعة В تساهم في تشكيل منظومة المناعة. لذلك فإن نقص هذه الفيتامينات يظهر على شكل طفح جلدي».



كما أنه يجب أن يحوي النظام الغذائي المتكامل 50% بروتينا حيوانيا و50% بروتينا نباتيا، مستشهدة بالبقوليات كمثال. لذلك يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، تناول أطعمة تحتوي على فيتامين В12، لأنه يلاحظ نقص مستوى هذا الفيتامين عندهم.

عن «نوفوستي»