أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن تخريج 84 متدربا كويتيا وعربيا من دورتها الثالثة «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة» التي نظمتها ضمن فعاليات «البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني» افتراضيا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية من نحو 20 دولة عربية، موضحة أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 فبراير حتى 14 الجاري بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية. وأشار عضو الجمعية ومقدم دورة «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة» نواف المويل الى انها تضمنت ورش عصف ذهني وتمارين عملية وجلسات حوارية خلال ساعات التدريب فضلا عن المحاضرات العلمية التفاعلية مع المشاركين من الكويت والدول العربية، وتناولت أساليب التغيير في خطط التنمية المستدامة، مضيفا ان التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات المختلفة وأحيانا المتضادة من جهة، وبين الوعي بالمحدودية البيئية والمجتمعية والاقتصادية التي نواجهها كمجتمع من جهة أخرى. وذكر المويل أن الدورة تضمنت طرح استبيانات معلوماتية واستقصائية كتمارين عملية تم تحليل نتائجها ومناقشتها مع الحضور، وجاءت مشمولة بمحاور التنمية المستدامة وخاصة المياه والتغير المناخي والطاقة.