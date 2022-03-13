بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريثفيراجنسغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية موريشيوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بريثفيراجنسغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى يون سيوك يول الرئيس المنتخب في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة الى يون سيوك يول الرئيس المنتخب في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.