تشارك جمعية المهندسين في المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «MEFMA» والذي يعقد في دبي في الفترة من 14 الى 17 مارس الجاري تحت عنوان «إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات ـ جوهر التميز والاستدامة».



وقال ممثل الجمعية الى المؤتمر م. برجس الدوسري إن المؤتمر يهدف إلى التركيز على الدور المحوري لخدمات إدارة المرافق المتكاملة والاحترافية، في ظل تسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية في الاتصالات والمعلومات، مضيفا أنه سيصاحب المؤتمر عقد جلسات لاستشارات في مجال إدارة المرافق.



وأضاف الدوسري ان المؤتمر يمثل فرصة متميزة للاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية بمجال تسخير التكنولوجيا وقواعد البيانات في ادارة المرافق، لافتا الى أن جمع نخبة من أكبر شركات إدارة المرافق الإقليمية والعالمية في المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات وتسهيل فرص التواصل، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل عن أحدث تقنيات وابتكارات إدارة المرافق من خلال خبراء على مستوى عالمي.