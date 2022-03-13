عبدالعزيز الفضلي

عادت الحياة الطبيعية لوزارة التربية بقطاعاتها ومناطقها التعليمية المختلفة بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، حيث انتظم موظفو الوزارة بالدوام اليوم تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية بنسبة 100%، بينما بقي دوام طلبة المدارس كما هو على نظام المجموعتين وبنسبة 50%.

ورفعت وزارة التربية حواجز تنظيم الدخول والخروج للموظفين والمراجعين التي كانت عليه أثناء ازمة كورونا والغيت كشوفات الحضور والانصراف بعد تفعيل اجهزة البصمة .

وفي هذا السياق اكدت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء" ان الوزارة فتحت ابوابها لمراجعيها كالمعتاد دون حجز موعد مسبق، مشيرةً الى ان سرداب مواقف

السيارات في الوزارة غص بسيارات الموظفين بعد تفعيل كروت الدخول لهم،

مشيدة في الوقت نفسه بتعاون العاملين في قطاعات التربية وتجاوبهم والتزامهم بالعمل، كل حسب مركزه .