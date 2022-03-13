التلفزيون الإيراني: الهجوم استهدف قواعد إسرائيلية سرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، تعرض محافظة أربيل لهجوم صاروخي مبينة أن الأضرار مادية فقط ولا توجد خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الهجوم وقع عند الساعة الواحدة صباحا من خلال 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية جهة المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها".

وأوضح البيان أن "الهجوم ألحق أضرارا مادية بالمباني والمنازل في المنطقة ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة".

وبينت الداخلية إلى أن قوات الامن الداخلي والشرطة بدأت التحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج للرأي العام لاحقا.

وأكدت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم أن حركة الطيران في مطار أربيل الدولي طبيعية والمطار لم يتم استهدافه مضيفة أن الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة.

من جانبه أكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز للأنباء عدم وجود قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين جراء الهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل.

ومن جانبه أفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق اليوم، إن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد اسرائيلية سرية".

وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق استهدفت أربيل في وقت سابق اليوم وأضافوا أنه لم تقع إصابات.



