عاطف رمضان

تواجد الموظفون والموظفات في وزارة الأشغال العامة منذ الساعات الاولى من صباح الأحد ١٣ مارس الجاري بنسبة حضور بلغت 100%.



"الأنباء" تجولت في مقر الوزارة ورصدت بعدستها توجه موظفي "الأشغال" نحو جهاز بصمة الحضور وذلك منذ الساعات الأولى صباحا، حيث استقر الموظفون في مكاتبهم وعادت طبيعة الدوام في الوزارة كما كانت في السابق قبل جائحة كورونا.



وقال مدير مركز نظم المعلومات ومدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة م. أحمد الصالح في تصريح لـ "الأنباء"، ان الوزارة استعدت بشكل كامل لعودة نظام الدوام الرسمي لموظفيها بكامل قوة العمل بنسبة حضور للموظفين 100% وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.



واضاف الصالح أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الموظفين لديها بعودة العمل بنظام البصمة وفقا للتعميم الصادر من الجهات المعنية وإلغاء حالات الإعفاء من العمل، على ألا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانوناً، وكذلك إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير.