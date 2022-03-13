أكد وزير الصحة خالد السعيد سعي البلاد لنقل تكنولوجيا اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية لتصنيعها محليا "تحسبا لأي طاريء"، وأنها تتواصل في سبيل ذلك مع مؤسسات عالمية تُعنى بإنتاج اللقاحات.

وقال السعيد في كلمة بمناسبة الاحتفال بإطلاق تصنيع منتجات مختبرات أبوت في الكويت عبر الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية التابعة لشركة ميزان القابضة "إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني".

واعتبر أن من أهم دروس وعبر جائحة كورونا أنه "في حالة الطوارئ يجب أن تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية".

وقال "نحن في وزارة الصحة من أهم أهدافنا حاليا هو البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضا في القريب العاجل".