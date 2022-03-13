حقق رامي منتخب الكويت طلال الطرقي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة المقامة حاليا في قبرص بحلوله ثالثا في مسابقة رماية (التراب) بعد تمكنه من إصابة 118 طبقا من أصل 125 في الجولة النهائية للمسابقة.

وقال أمين سر النادي الكويتي للرماية عبيد العصيمي في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن البطل الطرقي تمكن من تحقيق إنجازه وسط منافسة قوية مع أبطال العالم بهذا الاختصاص ليتأهل للمرحلة النهائية التي تضم أفضل ستة رماة.

وأضاف العصيمي أنه في المرحلة النهائية نال البطل الكويتي الميدالية البرونزية بأدائه الجيد في البطولة التي شهدت مشاركة أهم رماة العالم فيما ذهب المركز الأول للرامي التركي طوزون أوغوزان الذي توج بالذهب بينما جاء الرامي الكرواتي سيرنوجوراز جيوفاني ثانيا بالميدالية الفضية.

وأشاد بأداء الرامي الطرقي باعتباره من أبرز المواهب الكويتية في منافسات رماية التراب إذ حقق العديد من الإنجازات العالمية والقارية والإقليمية في أهم البطولات الخارجية مبينا أن رماة المنتخب يطمحون إلى إضافة المزيد من الميداليات في هذه البطولة التي تستمر حتى 19 مارس الجاري في مسابقات رماية (التراب المختلط) ومسابقات رماية (سكيت) التي ستجري تباعا.

وثمن رعاية ودعم القيادة السياسية للبلاد ومسؤولي الرياضة الكويتية لرياضة الرماية الكويتية ما مكنها من مواصلة الإنجازات ورفع علم الكويت عاليا في أهم الاستحقاقات الرياضية الكبرى.