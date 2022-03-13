عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، قرارا بشأن ضوابط نقل مديري المدارس والمديرين المساعدين.

مادة 1: ان يكون الحد الأقصى لبقاء مدراء المدارس والمدراء المساعدين في ذات المدرسة الواحدة عشر سنوات متصلة من تاريخ استلامهم للعمل بتلك المدرسة وينقل بعدها لمدرسة أخرى وذلك مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية وسلطتها التقديرية في نقل او ندب أي من موظفيها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والصالح العام.

مادة 2 : ان يكون نقل السادة مدراء المدارس والمدراء المساعدين ممن بلغ الحد الأقصى لسنوات البقاء بذات المدرسة اعتبارا من الأول من سبتمبر من كل عام دراسي.

مادة 3 : كل من يكمل من مدراء المدارس والمدراء المساعدين الحد الأقصى لعدد سنوات البقاء بذات المدرسة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار خلال العام الدراسي يبقى في مركز عمله حتى نهاية هذا العام ما لم تتطلب مصلحة العمل غير ذلك.

مادة 4 : يكون تطبيق احكام المواد ( 1,2,3 ) من هذا القرار بعد الرجوع للوكيل المساعد للتعليم العام لاعتماد النقل والاجراء وفقا لما يراه من مقتضيات مصلحة العمل.

مادة 5 :يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.