عادل الشنان

استأنفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم، العمل بنسبة 100‎%‎ طبقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بعد ان كان العمل بنسبة 50‎%‎ كأجراء احترازي لمكافحة وباء فايروس كورونا المتجدد وتنفيذاً للتوصيات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي هذا السياق اكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالتكليف احمد الشطي، على استئناف المؤسسة العمل بنسبة 100‎%‎ طبقا لقرار مجلس الوزراء واحكام ديوان الخدمة المدنية منذ صباح اليوم الاحد الموافق 13 مارس الجاري، مؤكداً على تطبيق نظام البصمة للموظفين قاطبة طبقاً للقانون والنظم واللوائح المعمول بها.

وقال الشطي: ان المؤسسة استقبلت المراجعين صباح اليوم بكامل طاقتها الاستيعابية في المبنى الرئيسي في منطقة الوزارات وفروع المؤسسة المنتشرة بالبلاد، مشيراً الى ان المؤسسة توفر عددا كبيرا من خدماتها عبر تطبيق ( سهل ) الحكومي توفيراً للوقت والجهد على المواطنين كما ان كافة مراجعي الرعاية السكنية بإمكانهم الآن تحديث ارقام هواتفهم عبر تطبيق (سهل ) من خلال بعض الخطوات البسيطة.



