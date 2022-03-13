قال رئيس ومالك نادي نابولي الايطالي أوريليو دي لورينتيس ان الرياضة والأنشطة الشبابية ضرورية لبناء مجتمع سليم وصقل مواهب أبنائه.

وخلال لقائه مع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح، دعى مالك النادي الايطالي دي لورينتيس إلى تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية بين الكويت وايطاليا وكذلك الاستثمار في القطاع الرياضي بكل الألعاب وبكافة مجالات هذا القطاع من حقوق البث والرعاية والتشجيع لتحقيق الانجازات الرياضية.

من جهته اكد السفير الصباح على اهمية قطاع الشباب والرياضة والاهتمام بهذا القطاع باعتبار الشباب العنصر الاساسي للتنمية.