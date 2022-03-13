استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغان، ورئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد حضر المقابلة عضو مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.خالد عايد العنزي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد حيث قدم لسموه الفريق أنور البرجس وذلك بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.