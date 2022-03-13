عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تطرقت المباحثات الى العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن البرلماني، وأهمية توحيد المواقف حول مختلف الملفات في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية وخاصة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في اندونيسيا في وقت لاحق هذا الشهر.

وتناولت المباحثات ايضا آخر تطورات الأوضاع على المستوىين الإقليمي والدولي وأهمية تنسيق موقف البرلمانات العربية إزائها.

وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور خالد عايد العنزي، والنائب مبارك العجمي، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المصري وصل والوفد المرافق له إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.