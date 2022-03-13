أعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد، عن توجه حكومي لإحالة مشروع قانون في شأن صرف مكافأة للمتقاعدين لم يحدد وزير المالية قيمتها ، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة قررت تقسيم المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاثة شرائح ليتسنى التعامل معها وإنجاز تقاريرها قبل جلسة 17 مارس الخاصة.

وأضاف في تصريح صحافي، ان اللجنة ناقشت16 اقتراحا مع وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات العامة، وارتأت تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تخص مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة ، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والثالثة تتعلق في رفع المبلغ المخصص للزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين،وسنعد تقاريرنا في أقرب فرصة ليتسنى إدراجها على جلسة 17 مارس الخاصة.

وكشف الحمد أن وزير المالية أبلغ اللجنة بتوجه حكومي لإحالة مشروع قانون يتعلق بصرف مكافأة للمتقاعدين والمؤمن عليهم لم يحدد قيمتها ، وسيتم قبل جلسة 17 مارس.

وذكر الحمد أن اللجنة أقرت إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري ، لكنها أرجأت البت في إنشاء الصندوق التكافلي للمواطنين بعد أن طلب وزير المالية المهلة "مهلة كافية" لدراسته.

ولفت إلى ان اللجنة استكملت مناقشة موضوع "السحوبات" في البنوك ومدى تطابقها مع قانون وزارة التجارة وقررت رفع توصياتها إلى المجلس في أقرب فرصة.