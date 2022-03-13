استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد بحضور كبار القادة والضباط، بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيته إلى رتبة لواء، ونقل له تحيات وتبريكات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.



وهنأ وكيل الحرس الوطني قائد الحماية والتعزيز اللواء حمد سالم أحمد على ثقة القيادة السياسية ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.



وأكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني.