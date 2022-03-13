أُطلقَ على أنثى من حيوانات وحيد القرن الأبيض ولدت في إنكلترا اسم "كويني" في مناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية التي يُحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لجلوسها.

وأوضح مدير حديقة الحياة البرية التي ولدت فيها وحيدة القرن في كوتسوولد بجنوب إنكلترا أن "أسماء شخصيات مميزة تُطلق على كل حيوانات وحيد القرن". وأضاف "أعتقد أن الجميع يتفقون على أن عام 2022 سيكون دائماً مميزاً لأنه يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث".

وقال "وجدت أن اطلاق اسم إليزابيث على مولودنا الجديد ينطوي على شيء من الادعاء، لذلك أطلقت عليها بدلاً من ذلك اسم كويني"، وهو اشتقاق من كلمة "كوين" الإنكليزية التي تعني "ملكة".

ولحظ برنامج اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة العرش البريطاني احتفالات تستمر أربعة أيام ما بين الثاني من حزيران/يونيو الذي يصادف يوم تنصيبها عام 1953، والخامس منه، بينها عرض عسكري وحفلة موسيقية كبيرة وآلاف الولائم الشعبية.

وتعاني إليزابيث الثانية التي تبلغ 96 عاماً الشهر المقبل مشاكل صحية منذ أشهر، وقد أصيبت بكوفيد قبل ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الملكة إليزابيث الجمعة أنها لن تحضر الإثنين قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر في لندن الذي كان سيشكّل أول مشاركة علنية لها في نشاط خارجي منذ أشهر.

وانضمت "كويني" بذلك إلى طبق دجاج وكعكة وسفن وقطارات وعدد من المباني سميت على شرف الملكة.

في عام 2018 ، أعلنت حديقة الحيوانات في بلاكبول (الساحل الغربي لإنكلترا) أنها أطلقت اسم "لويس" على جمل صغير ، على اسم حفيد الملكة ، نجل الأمير ويليام وزوجته كايت، المولود في اليوم نفسه.