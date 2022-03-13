وضعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 جدارية تحمل صور العمال والمشاركين في تشييد استاد لوسيل ثامن ملاعب المونديال والذي سيستضيف المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل .

وضمت الجدارية آلاف العمال والمهندسين الذين شاركوا في بناء ستاد لوسيل، وتبرز بشكل دائري واضح من كافة الاتجاهات داخل الاستاد اعترافًا بالجهودِ الكبيرةِ التي بذلها العمال في إنشاء أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 ، ونوعًا من العرفان وتكريمًا للجهود المبذولة والدور الكبير الذي لعبه العمال في المشاركة في بناء ملاعب كأس العالم والتي تعد الأفضل في العالم .

ونشرت اللجنة فيديو على حسابها باللغة الإسبانية على مقطع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد جاهزية الاستاد للتدشين ويبرز جدارية العمال في داخل الصرح العالمي الكبير تحت عنوان "استاد لوسيل تحفة فنية".

ويترقب العالمُ الأولَ من نيسان/أبريل المقبل عندما تستضيف الدوحة حفل سحب قرعة المونديال في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وقالت صحيفة الراية القطرية :"بات استاد لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022، جاهزًا للتدشين الرسمي، ليكونَ آخر ملاعبنا المونديالية التي يتم تدشينها استعدادًا لاستضافة الحدث الأبرز في العالم في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويترقَّب الجميع حول العالم تدشين استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج بعد الإعلان عن جاهزيته للمونديال مع الاحتفال بالعد التنازلي قبل عام على الحدث العالمي حيث سيكون مسرحًا لتتويج بطل العالم عندما يستضيف المباراة النهائية لمونديال قطر في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدولة.