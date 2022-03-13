أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي "جوجل أسيستنت" تتيح للمستخدمين دفع رسوم انتظار السيارات من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بهم بالأوامر الصوتية دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي والدخول إلى المحفظة لتحويل قيمة الرسوم.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المستخدم يحتاج إلى وجود تطبيق بارك موبايل الذي يعمل في أكثر من 400 مدينة أمريكية للاستفادة من خاصية الأمر الصوتي في جوجل اسيستنت، مضيفا أن هذه الخاصية لا تعمل مع كل أنظمة تحصيل رسوم الانتظار.

ويستخدم تطبيق بارك موبايل من أجل العثور على أماكن انتظار السيارات الخالية في أكثر من 400 مدينة بالولايات المتحدة، كما يستخدم في سداد رسوم الانتظار عبر الإنترنت.