روجت الفنانة المصرية عبير صبري لمسلسلها الرمضاني (يوتيرن) الذي وصفته بالعمل "العظيم"، بنشر صور من كواليس تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عبير صبري - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) - الأفيش الرسمي للمسلسل احتوى جميع أبطاله وتصدرته ريهام حجاج.

وكتبت عبير صبري: "(يوتيرن) رمضان المقبل ... ريهام حجاج ...سامح عبد العزيز وايمن سلامة ".

ونشرت مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل تجمعها بمخرج المسلسل سامح عبد العزيز وعدد من فريق العمل، وقالت: "هتشوفوا مسلسل عظيم"، متمنية أن يحقق المسلسل النجاح الكبير.

وكانت عبير صبري قالت إنها متحمسة للمسلسل لانها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة ، مؤكدة أنها دائما تعمل على تقديم أعمال فنية قوية ومؤثرة وغير مكررة وتكون إضافة لها.

وينتمى مسلسل يوتيرن إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، وتدور الأحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذي سلكه من البداية ويندم بعد ذلك ثم يريد العودة إلى الطريق الصحيح.

ويشارك في بطولة المسلسل: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وعبير منير، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.