تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في شركة مطارات عُمان، أول اجتماعات مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي يومي 26 و27 مارس الجاري في دورته الجديدة التي بدأت مطلع العام الجاري.

وتترأس سلطنة عُمان - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - هذه الدورة، كما يشارك في الاجتماع، أعضاء مجلس إدارة مجلس المطارات العالمي المكون من 30 رئيسًا تنفيذيًّا لكبرى مطارات العالم، وبحضور المدير العام الدولي للمجلس العالمي للمطارات.

وستناقش الاجتماعات عدة موضوعات تتعلق بالاستدامة وسبل تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران الدولية ومختلف الشركاء لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز الكفاءة في قطاع المطارات والطيران، خاصة بعد تداعيات جائحة "كوفيد 19"، التي أثرت على قطاع المطارات والطيران عالميًّا والظروف السياسيّة الراهنة وارتفاع أسعار النفط.

وسيبحث رؤساء مطارات العالم خلال هذه الاجتماعات، المشروعات التي رفعتها المجالس الإقليمية بالإضافة إلى اعتماد خطط العمل للفترة الجديدة للمجلس لبحث فرص العمل مع كافة الأطراف المعنية بصناعة الطيران لإيجاد رؤى توافقية دولية ضمن تحديات السفر المتجدّدة.

ويهدف المجلس إلى العمل على النهوض بالمطارات الدولية وتعزيز التميز المهني في إدارة المطارات وتشغيلها من خلال السعي إلى طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال وتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة بين كل مطارات العالم.