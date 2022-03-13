أصيبت امرأتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك بطعنات سكين من قبل زائر غاضب وقد أخليت المؤسسة على ما أفادت الشرطة.

وأوضح المفوض المساعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جون ميلر إن المرأتين أصيبتا "في الظهر وعظمة الكتف والعنق" ونقلتا فورا إلى المستشفى "وقيل لنا أنهما ستكونان بخير".

وأوضح ميلر أن المشتبه فيه الذي لم يوقف بعد، معروف لدى الشرطة على أنه زائر منتظم للمتحف وقد اوقفت صلاحية بطاقة العضوية التي يحملها "بعد حادثي سؤ سلوك" في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن المشتبه فيه وبعدما منع من دخول المتحف السبت "استاء ومن ثم قفز فوق منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف طعنات عدة".

وأخلي المتحف وهو من أكثر متاحف نيويورك استقطابا للزوار ويقع في حي ميدتاون في مانهاتن، بعيد الحادث الذي وقع قرابة الساعة 21,15 بتوقيت غرينتش. وفرضت الشرطة طوقا امنيا حوله وبقي مغلقا السبت.

وعرضت وسائل إعلامية عدة فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أشخاصا واقفين خارج المتحف بعد إخلائه.

وسضم المتحف أعمالا لفناين من أمثال فنسنت فان غوخ وبابلو بيكاسو وأندي وارهول وفريدا كالو.