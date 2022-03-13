أثار عازف الجيتار البريطاني كيث ريتشاردز (78 عاما) الآمال في جولة أوروبية يقوم بها فريق رولينج ستونز .

وعندما سئل خلال مقابلة لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية "هل ستعودوا إلى أوروبا بعدها؟" قال: "لا أعتقد أنه يحق لي تأكيد ذلك، ولكن هذا قيد المناقشة."

وأثار فريق الروك البريطاني "روليينج ستونز" بالفعل التكهنات حول جولة أوروبية بمقطع فيديو قصير نشر على موقع أنستجرام

ويظهر الفيلم الصغير أوروبا من الفضاء الخارجي ويظهر معها شعار اللسان الخاص بفريق "رولينج ستونز" الشهير في عدة أماكن.

ولم يعلق الفريق على الفيديو إلا بنص قصير يقول: "ألا تسمعني وأنا أطرق"؟

وهذا أيضا عنوان أغنية ترافق الفيديو المذكور.

ولو تمت هذه الجولة فستكون أول جولة أوروبية للفريق منذ وفاة عازف الدرامز تشارلي واتس في 24 آب/ أغسطس 2021 عن عمر ناهز الثمانين. وقال ريتشاردز لمجلة دير شبيجل: "ما زلنا لم ننته بعد، ولكن كما قال تشارلي نفسه ذات مرة: العرض يجب أن يستمر".

كان الفريق قام مؤخرا بجولة إلى الولايات المتحدة بدأت من هامبورج عام 2017 وتوقفت فيما بعد بسبب كورونا.

وكان واتس استبدل خلالها بعازف الايقاع ستيف جوردان.

أضاف ريتشاردز للصحيفة: "ستيف عازف طبول رائع، ويمكنه الموازنة في العزف بين شارلي واتس وبين نفسه بدقة و بالقدر المناسب، وهذا مثير للاهتمام حقا".

وأوضح ريتشاردز قائلا أن المعجبين ربما لا يضطرون إلى الخوف على نهاية الفريق الأسطوري، وردا على سؤال شبيجل: "هل كانت هناك لحظات ظننت فيها أن نهاية رولينج ستونز حانت؟" أجاب ريتشاردز: "ها! لقد ظننا جميعا ذلك، لكن لسوء الحظ الفريق لا يوافق على ذلك".