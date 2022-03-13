عاودت دار "بوربري" العروض الحضورية الجمعة في لندن للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، ولكن خارج إطار أسبوع الموضة، وعكست التشكيلة التي صممها الإيطالي ريكاردو تيشي رؤيته للهوية البريطانية.

وأقيم العرض في مجمّع "وست هول" في وستمنستر وسط العاصمة البريطانية، على وقع أوركسترا لندن المعاصرة التي رافقتها في عزفها جوقة تضم نحو مئة شخص.

وحددت بوربري موعد هذا العرض بنفسها، متجاهلة أسبوع الموضة الذي أقيم في لندن بين 18 و22 شباط/فبراير الذي جرت العادة على إقامة عروض الدار خلاله.

وقال المدير الفني للدار ريكاردو تيشي للصحافيين "أعتقد أن علينا إقامة عرض عندما نكون مستعدين"، علماً أن المصمم الإيطالي أصيب بفيروس كورونا "ثلاث أو أربع مرات" فيما شهدت بوربري "تغييرات كبيرة هذا الموسم، بين رحيل (المدير العام السابق) ماركو (جوبيتي) وانضمام جوناثان (أكيرويد)"، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات كوفيد في صفوفها.

قال ريكاردو تيشي في نهاية العرض الذي حضره نحو 300 شخص "كان من المهم بالنسبة لي استكشاف ما يعنيه الانتماء، وكيف تؤثر جذورنا على هويتنا، وكيف أن قوة الجماعة والشعور بأننا موجودون معا هو ما يجعل العالم ذا معنى".

- هوية بريطانية -وحالت الجائحة دون تنظيم بوربري عروض أزياء حضورية خلال العامين الأخيرين.

ومع ان الدار كيّفت عروضها مع الظروف الصحية، فأقامت واحداً مثلاً في غابة عام 2020 نقل مباشرة على منصة "تويتش"، رأى تيشي أن "من الجيد" العودة إلى العروض التقليدية.

وتجاوب مع الدعوة للحضور عدد من المشاهير. من بينهم عارضة الأزياء كيت موس التي كانت طويلاً الوجه الإعلاني للدار، إضافة إلى ناومي كامبل وكارلا بروني والممثل الأميركي آدم درايفر.