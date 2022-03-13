أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك خدمة جديدة لتوزيع وتسويق المواد الموسيقية باسم "ساوند أون" تتيح للمبدعين تحميل مؤلفاتهم الموسيقية مباشرة إلى تطبيق "تيك توك" بالإضافة إلى وجود هذه المؤلفات على المنصات العالمية الأشهر مثل آبل ميوزيك وسبوتفاي وباندورا.

في الوقت نفسه فإن تيك توك يقدم خدمة توزيع هذه المواد مجانا للمبدعين خلال العام الأول من نشر الأغنية، حيث يحصل المبدع على 100% من عائدات مؤلفاته في السنة الأولى، وفي السنة الثانية يحصل تطبيق تيك توك على 10% من هذه العائدات.

في الوقت نفسه يحتفظ الموسيقيون بكامل حقوقهم المالية الناتجة عن بث مؤلفاتهم على المنصات الأخرى التي تديرها شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بما في ذلك خدمة بث الموسيقى مباشرة ريسو وتطبيق تحرير تسجيلات الفيديو كاب كت.

وتستهدف منصة ساوند أون بشكل أساسي توفير أدوات ترويج وانتشار للموسيقيين، وإتاحة الوصول إلى خدمة توثيق تيك توك للفنانين، وإضافة الأغاني إلى قسم الأغاني على نافذة التطبيق، والوصول إلى مبدعي المحتوى الرئيسيين على تطبيق تيك توك.

كما يمكن للموسيقيين الاستفادة من خدمة ساوند أون بلس وهي خدمة حصرية تستهدف الجمع بين المؤلفين والملحنين.