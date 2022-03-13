جرى تحذير رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشأن منحه رتبة نبيل لصديقه المقرب، يفجيني ليبيديف، قبل عامين، من قبل جهاز الاستخبارات البريطاني "إم16."

وطبقا لتقرير بصحيفة "صنداي تايمز"، أعرب رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني عن مخاوفه الأمنية، بشأن هذا الشخص المنتمي للأولجاركية الروسية، والذي دافع في السابق عن فلاديمير بوتين وأعرب عن تشككه بشأن مقتل أحد منتقدي الكرملين، في لندن- قبل عقد من الزمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"

وأعرب زعيم المعارضة، كير ستارمر،عن قلقه بشأن المزاعم الواردة في المقال، قائلا إنه كتب إلى رئيس لجنة التعيينات، في مجلس اللوردات، لورد برو، لإثارة مخاوف بشأن قرار رئيس الوزراء منح ليبيديف، رتبة نبيل.

وفي تصريح إلى "بي.إيه.ميديا"، شكك زعيم حزب العمال بشأن قرار جونسون على ترشيحه لعضوية مجلس اللوردات "شخص ما روج لأسوأ نظريات المؤامرة ودفاعه عن فلاديمير بوتين" في مجلس اللوردات.

واتهم كير، وهو مدير سابق لهئية الإدعاء العام، رئيس الوزراء بتجاهل "تحفظات جهاز الأمن الخطيرة" بشأن ليبيديف.