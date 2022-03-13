ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يأمل في إيجاد نادي للاعبه الهولندي جيني فينالدوم، بعد عام واحد فقط من التوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الفرنسي يأمل في نقل الدولي الهولندي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعتقد أنه "لا يزال يتمتع بقيمة سوقية"، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى عودته مجددا إلى ناديه السابق ليفربول.

ورأت الصحيفة أن فينالدوم يبدو أنه سيكون جزءا من إصلاح آخر بعد فشل باريس سان جيرمان مرة أخرى في الحصول على دوري أبطال أوروبا، فيما غاب الهولندي بالفعل عن خمس مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث شارك كبديل في 8 مباريات من أصل 22 مباراة.

وكانت تقارير قد أفادت أن نادي آرسنال رغب في التعاقد مع الدولي الهولندي، جيني فينالدوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بدعوة من المدير الفني للفريق الإسباني ميكيل أرتيتا، وبعد اعلان اللاعب أنه يريد العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الذي تألق فيه مع أندية نيوكاسل وليفربول.

وانضم فينالدوم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال مجانية بعدما رفض تجديد عقده مع ليفربول، وسبق أن لعب بالفعل في صفوف نيوكاسل في 2015/2016 وتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 11 هدفًا في 40 مباراة قبل أن يغادر للانضمام إلى ليفربول.