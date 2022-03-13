قال الدكتور سالم بن حاج الخامري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة السعودي، إن إنتاجية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بلغت أكثر من 345 مليون نسخة من جميع الإصدارات منذ إنشائه؛ مما يدل على حرص الدولة وعنايتها بكتاب الله عز وجل، حيث كان الإنتاج في السنوات الماضية 8 ملايين نسخة تقريباً، والآن وبدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصلت طباعة المصحف إلى 20 مليون نسخة سنوياً.

وأوضح الخامري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، دشنت معرض "المصحف الشريف" الذي يقام بمبنى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة 14 يوماً.

يذكر أن المعرض يهدف إلى تمكين زواره من الاطلاع على الجهود التي تقدمها السعودية في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، كما يستعرض الوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن الكريم، وآلية طباعته ونشره، ومراحل الطباعة وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع.