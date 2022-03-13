أعلنت الشركة المشغلة للمحطة النووية أن المفاعل النووي الفنلندي Olkiluoto-3 دخل في الخدمة لأول مرة السبت.

يبدأ إنتاج الكهرباء في المحطة النووية الفنلندية التي بناها كونسورسيوم Areva-Siemens، بعد اثني عشر عامًا من تاريخ التشغيل المقرر أصلأ.

وأعلن المشغل TVO في بيان " السبت 12 آذار/مارس 2022 في الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش تم توصيل المفاعل بالشبكة الوطنية بمستوى 103 ميغاوات".

وقال إنه عندما يصل إنتاج الكهرباء إلى مستواه الطبيعي المرتقب في تموز/يوليو، سيوفر المفاعل حوالى 14 % من كهرباء فنلندا مع 1650 ميغاوات.

سيصبح مفاعل Olkiluoto-3 واحدًا من أقوى المفاعلات في أوروبا، علما ان هناك مفاعلين آخرين في الخدمة على الساحل الغربي لفنلندا في ارجوكي.

ومفاعل EPR الفرنسي الأصل أول مفاعل نووي تم شراؤه في أوروبا بعد كارثة تشرنوبيل ما أدى إلى مقاربة السلامة النووية بالكامل.

وهو معروف بتأمين قوة أكبر وأمان أفضل.

لكن المفاعلات التي بنيت في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة عانت تأخيرا ومشاكل مالية.

بالنسبة الى Olkiluoto، أدى التأخير إلى نزاعات حول التعويض بين TVO و Areva.

في المملكة المتحدة، أرجأت Hinkley Point في جنوب إنكلترا بدء إنتاج الكهرباء وبات مقررا حاليا في منتصف عام 2026.