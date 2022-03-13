قال "وو وي رن" كبير مصممي البرنامج الصيني لاستشكاف القمر" إن بلاده ستواصل أبحاثها على القمر في المستقبل من خلال بعثات "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و "تشانغ آه-8" بحلول عام 2030".

وأوضح وو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه من المقرر أن يعيد المسبار "تشانغ آه - 6" عينات قمرية تصل كتلتها إلى كيلوجرامين إلى الأرض، وأن يتم تكليف "تشانغ آه-7" بالهبوط على القطب الجنوبي للقمر والكشف عن الموارد الطبيعية، وأن يستكشف "تشانغ آه-8"، بالتعاون مع "تشانغ آه-7"، كيفية استغلال الموارد القمرية.

وأضاف أن المهام المستقبلية تشمل أيضا تطوير مركبة خاصة يمكنها أن تطير من موقع الهبوط إلى الفوهات القمرية لمساعدة العلماء في البحث عن آثار للمياه، مشيرا إلى أنه في حالة وجود الماء، فإنه يمكن أن يوفر موارد لبعثات مأهولة في المستقبل على القمر.

وقال المصمم الصيني "سيكون هناك العديد من المركبات الجوالة ومركبات الهبوط العاملة في محطة القمر المستقبلية وشبكة اتصالات قائمة على القمر لدعم هذه المركبات الفضائية، مضيفا أن محطة الأبحاث القمرية يمكن أن تعمل أيضا كمركز نقل لاستكشافات النظام الشمسي وحتى الفضاء الأعمق".