قال رئيس الاتحاد الألماني لطب العناية المركزة، جيرنوت ماركس، إنه يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة حتى بعد 20 آذار/مارس، عندما يتم إلغاء معظم قيود مكافحة كورونا المفروضة في ألمانيا.

وقال ماركس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة : "ارتداء الكمامات إجراء وقائي مثبت وبسيط. من الخطأ التخلي عن هذا قبل الأوان"، وأوصى الولايات الألمانية بـ"الإبقاء على إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة لما بعد 20 آذار/مارس".

يُذكر أن الحكومة الاتحادية اقترحت تشريعا يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 آذار/مارس ، وهو يمنح الولايات سلطات محدودة لفرض قيود مكافحة كورونا، مثل فرض ارتداء الكمامات في دور رعاية المسنين والمستشفيات ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الكشف عن كورونا في دور رعاية المسنين والمدارس - لكن هذا لن يغطي جميع الأماكن العامة الداخلية. وفي الأماكن التي يكون فيها وضع الجائحة خطيرا، يمكن فرض قواعد أكثر صرامة، إذا وافق عليها البرلمان الإقليمي للولاية.

وانتقدت عدة ولايات مشروع القانون لكونه شديد التساهل في مواجهة أعداد الإصابات المرتفعة للغاية بفيروس كورونا في ألمانيا.

ورغم ذلك، تم الاتفاق على قرار تخفيف معظم الإجراءات على مستوى البلاد في اجتماع الشهر الماضي بين المستشار أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات.

وحذر وزير الصحة كارل لاوترباخ، الذي طرح مشروع القانون، من التراخي، لكنه دافع عن مشروع القانون.