استأنف المخرج المصري عبد العزيز حشاد، تصوير أحداث مسلسله الجديد "عالم تاني" ، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٢ .

وقال حشاد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه استأنف تصوير أحداث مسلسل " عالم تاني" بعد فترة توقف قصيرة لتغيير الديكورات، مضيفا أن انتهى حتى الآن من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل.

وتابع حشاد أنه من المقرر أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، وذلك لتسليمها إلى الجهة المنتجة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كانت الفنانة رانيا يوسف قد شاركت مؤخرا بوستر المسلسل على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: أفيش مسلسل "عالم تانى"، انتظرونا فى رمضان 2022.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد