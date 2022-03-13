قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نادي برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فشل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وأضافت الصحيفة أن هالاند هو هدف برشلونة الأساسي في الصيف، ولكن إذا قرر اللاعب النرويجي الدولي الانتقال إلى إنجلترا والانضمام إلى مانشستر سيتي، فإن العملاق الكتالوني سيستهدف ضم ليفاندوفسكي، وذلك من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه على الرغم من معاناة برشلونة المالية، فإن النادي الكتالوني حريص على التعاقد مع هالاند في موسم الانتقالات الصيفية، مع وجود تقارير تفيد بمفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن برشلونة يبحث بالفعل عن بدائل في حال فشل التعاقد مع هالاند، وعلى رأسها التعاقد مع ليفاندوفسكي، 33 عامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2023، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.