عادل الشنان

زف رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري البشرى للأهالي بشأن التوافق الحكومي - النيابي حول تمويل كل المشاريع الإسكانية وإيجاد الآلية التي تضمن الدوام والاستمرارية في تمويل مختلف القروض العقارية والخاصة بالترميم.

وقال الهاجري عقب اجتماعه مع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: وعدنا الوزير بإيجاد الحلول المستدامة لأوجه الصرف على المشاريع الإسكانية ومنها سيولة بنك الائتمان في تمويل المواطنين المقبلين على البناء والسيولة المالية لإنجاز عقود البنى التحتية في مختلف المشاريع الإسكانية بالإضافة إلى إعادة صرف بدل الإيجار ضمن الميزانية المقبلة للسنة المالية 2022/2023 لمن أوقف عنهم البدل خلال الفترة الماضية وأغلبيتهم من أهالي مدينة المطلاع.

من جهة أخرى، لفت الهاجري إلى ان الرشيد أكد حرصه على استمرارية دعم المواد الإنشائية، حيث يصب ذلك في مصلحة المواطنين المقبلين على البناء، مؤكدا حرصه التام على تسهيل أمور المواطنين.

وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الوزير لتحقيق التوازن التام في السلع الإنشائية المدعومة والديمومة في سيولة بنك الائتمان ودوران عجلة المشاريع الخاصة بالبنى التحتية في مختلف المشاريع الإسكانية، مثمنا التوافق النيابي - الحكومي لصالح الملف الإسكاني وتذليل الصعوبات التي تعرضه، مشيرا إلى ان الشباب الكويتي حينما يتولى الحقائب الوزارية تكون له بصمة واضحة تجاه قضايا الشباب وفي مقدمتها القضية الإسكانية وهذا ما قام به الوزير عبدالوهاب الرشيد، حيث أوجد السيولة المالية لحل مشكلة تمويل القسائم الجاهزة في المشاريع الإسكانية والتي ستشهد تسلم شهادات «لمن يهمه الأمر» لإنجاز أذونات البناء قريبا.